شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل اليوم اختبارات الناشئين بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل، اليوم الجمعة، اختبارات الأهلى للناشئين بمحافظات الجمهورية والتى بدأت فى محافظة الشرقية والغربية وتقام بعد ذلك فى السويس (9 يونيو) والإسكندرية (12 يونيو).

واختتمت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلى الأحد الماضى بمحافظة القاهرة، بعدما استمرت لمدة 9 أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

وشهدت اختبارات الناشئين بالأهلي هذا العام إقبالًا كثيفًا من المتقدمين لخوض الاختبارات والتى اشتملت على مواليد من عام 2008 وحتى عام 2019.

ومن المقرر أن تقام التصفيات النهائية لاختبارات الناشئين بالقاهرة فى شهر يوليو المقبل.