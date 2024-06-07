اليوم.. الزمالك يلاقي بالبنك الأهلي في ثاني ودياته استعداداً لسيراميكا كليوباترا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الجمعة على باستاد بتروسبورت في ثاني لقاءاته الودية الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري.

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وكان الزمالك حقق فوزاً على النصر بثلاثية مقابل هدف في المباراة الويدة الأولي التي أقيمت بينهما يوم الثلاثاء الماضي على ملعب النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الزمالك أمام بروكسي في دور الـ32 لكأس مصر، والتي كان مقررًا لها يوم 30 مايو الماضي.