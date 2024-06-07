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نجم الزمالك السابق : علامة استفهام على تواجد الشناوي أساسيًا .. و هدف بوركينا فاسو يتحمله كاملًا

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ياسر رشاد - القاهرة - حمّل " محمد ابراهيم" نجم الزمالك السابق مسئولية هدف بوركينا في شباك منتخب مصر لحارس مرمى الفراعنة" محمد الشناوي".

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و اضاف ابراهيم:" الاختيار الوحيد في تشكيل مباراة اليوم اللي عليه علامة استفهام كبيرة هو تواجد الشناوي، بعيدًا عن الهدف، الحارس لم يشارك في المباريات الرسمية منذ ما يقرب لستة أشهر.


و تايع لاعب المقاصة السابق:" كنت أفضل تواجد مصطفى شوبير، هو الأجهز فنيًا خلال الفترة الماضية، و كان يستحق التواجد في التشكيل الأساسي في مباراة اليوم ".

و أتم نجم الزمالك السابق تصريحاته:" في النهاية بعيدًا عن الهدف، استطاع منتبخنا تحقيق الانتصار و حصد نقاط المباراة، و مشاركة الشناوي جاءت نتيجة لخبراته الكبيرة التي يمتلكها"

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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