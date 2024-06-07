فهد بن نافل يترشح مجدداً لرئاسة الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي بشكل رسمي الترشح مرة أخرى لمنصب رئيس النادي على رأس نفس المجلس الحالي للنادي.

ونشر فهد بن نافل تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” قال فيها: “ أعتزم وزملائي أعضاء مؤسسة الهلال الرياضية غير الربحية الترشّح في الانتخابات الحالية، لنكون جزءًا فاعلًا بالمساهمة في الحراك الرياضي التاريخي الذي تحظى به السعودية بدعم من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ”.

وأضاف رئيس الهلال: “ خدمة رياضة الوطن عبر الهلال شرف، آمل أن يقترن بتحقيق تطلعات وآمال كافة الجماهير العزيزة ”.

وكان المهندس يزيد أبونيان قد أعلن في وقت سابق نيته الترشح لرئاسة النادي الا أنه ربط هذا الأمر بعدم ترشح فهد بن نافل لنفس المنصب.