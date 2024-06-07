إبراهيم حسن يكشف كواليس اللقاء الأول مع محمد صلاح بمعسكر منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث إبراهيم حسن، مدير الكرة بمنتخب مصر الأول، عن كواليس اللقاء الأول مع محمد صلاح، قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي، خلال معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات عبر فضائية “ إم بي سي مصر”: “اللقاء كان وديًا وجميلاً بيننا وبين صلاح، لا توجد أي أزمة بيننا ونحن سعداء للغاية بتواجده معنا في المنتخب”.

وتابع: “صلاح مع حسام حسن سيظهر بشكل مختلف، وهو ما أكدنا عليه في أول مؤتمر صحفي لحسام حسن، أنا متأكد من ذلك”.

وعلق إبراهيم حسن على ما تردد عن حدوث أزمة مع إمام عاشور بعد تبديله خلال مباراة بوركينا فاسو قائلاً: “لا أعتقد أنه خرج غاصبًا، ربما كان يشعر ببعض الحزن بسبب شكواه من العضلة الضامة، لكنه سيلحق بمبابارة غينيا بيساو المقبلة”.

وعن الدفع بمحمد الشناوي في التشكيلة الأساسية على حساب مصطفى شوبير، قال إبراهيم حسن: “الشناوي قدم مباراة جيدة بعد غيابه لفترة طويلة عن المباريات، وهناك العديد من الحراس المميزين في مصر بالوقت الحالي”.

وأكمل: “مصطفى شوبير حارس مميز، لكنه لم يشارك من قبل في مباريات دولية مع منتخب مصر، ورأينا كجهاز فني أن الدفع به في هذا اللقاء مخاطرة، خصوصًا أن المستقبل أمامه”.