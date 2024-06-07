"كان خايف".. رضا عبدالعال يعلق على المباراة الرسمية الأولى لحسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق رضا عبدالعال لاعب الزمالك والأهلي السابق، على أداء منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في المباراة الرسمية الأولى لحسام حسن.

وقال عبد العال في تصريحات عبر قناة تين: "حسام حسن كان "خايف"، بدليل البدء بالشناوي وإمام عاشور، كان من المفترض ألا يبدأ بهما، ويوجد عوامل جعلت منتخب مصر يبدأ المباراة متفوقا".

وأوضح: "أن الفرق الإفريقية ترهب الجمهور، فيما عدا شمال إفريقيا، تونس والجزائر والمغرب، لديهم استعداد للعب على ستاد القاهرة دون رهبة، كذلك اسم المدير الفني مشهور وأسطورة على مستوى أفريقيا".

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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