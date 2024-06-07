محمد الشناوي: "محدش قاللي حمد الله على السلامة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، عن الفوز على بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2024، مشيرا إلى أنه سعيدا بعودة الجماهير.

وقال الشناوي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "أشكر الجهاز الفني على منحي الثقة اليوم وأشكر اللاعبين على أدائهم، واجهنا فريقا جيدا وسنحتفل اليوم بالفوز ثم سنفكر في المباراة التالية أمام غينيا بيساو".

وأضاف: "قضينا 8 أيام في المعسكر وعملنا جيدا على الخروج بالكرة من الخلف لأن منتخب بوركينا لا يضغط جيدا، وسعداء بعودة الجماهير مرة أخرى لمنتخب مصر واللاعبون يتمنون وجودهم دائما، لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، وتراجعنا قليلا في بداية الثاني ولكن تمكننا من الخروج بنتيجة مرضية".

واختتم: "أكثر ما يضايقني "محدش قاللي حمد الله على السلامة"، هذا يفترض أن يحدث مع أي لاعب حين يعود من الإصابة، ولكن تم نقل الحديث إلى من سيلعب ومن لن يلعب".

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