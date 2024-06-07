عضو مجلس الزمالك: يجب إلغاء الدوري في الموسم الحالي.. ومصلحة المنتخب أهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

طالب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بضرورة إلغاء الدوري المصري في الموسم الحالي، من أجل مصلحة المنتخب الوطني.

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "يجب إلغاء الدوري المصري في الموسم الحالي، ويجب أن ننظر إلى مصلحة منتخب مصر، والمسألة لا تتعلق بالأهلي والزمالك".

وأضاف: "هل سنحضر جيداً لكأس العالم مع استمرار الدوري؟، وكان من الممكن أن يتعادل منتخب بوركينا معنا في الشوط الثاني من المباراة، ولكن ربنا أكرمنا بالفوز".

وتابع: "هل سيستطيع حسام حسن بهذا الوضع التحضير للمرحلة المقبلة مع المنتخب؟، والأهلي والزمالك خاض كم مباراة في الدوري حتى الآن؟، مع وجود الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية في الموسم الجديد، بالإضافة إلى الاستعدادات لتصفيات كأس العالم".

واختتم سليمان تصريحاته: "هل مسابقة الدوري ستفرق مع النادي الأهلي، إذا لم يتوج بها؟".

وتمكن المنتخب المصري من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب بوركينا فاسو، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، أعلن في وقت إن مسابقة الدوري هذا العام ستنتهي في منتصف شهر أغسطس المقبل.