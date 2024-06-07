"الخبرات مطلعتش الكرة ليه؟".. رضا عبد العال يعلق على اختيار حسام حسن للشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق رضا عبدالعال لاعب الأهلي والزمالك السابق، على أداء منتخب مصر في مباراة بوركينا فاسو واختيارات حسام حسن مدرب الفراعنة.

وقال عبدالعال في تصريحات عبر قناة تين: "البدء بمحمد الشناوي خطأ وكان لا بد من البدء بشوبير، خبرات الشناوي؟ "شوفها في دكان تاني مطلعتش الكرة ليه الخبرات"، الشناوي اجتهادي إذا لم يتدرب ويلعب مباريات لن يصل إلى المستوى".

وأَضاف: "والدليل على ذلك أن مارسيل كولر قبل مباراة الترجي قال إن مصطفى شوبير رقم واحد، وإذا كانت الخبرات فارقة لكان بدأ بالشناوي، وهدف بوركينا خطأ من الشناوي".

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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