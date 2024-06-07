موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا بالدورى المصرى والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره البنك الأهلى ودياً اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة دورى nile الدورى المصرى الممتاز.

وتعد ودية البنك الأهلى هى الثانية للأبيض خلال فترة التوقف الدولى، بعد مواجهة النصر في الودية الأولى يوم الثلاثاء الماضى وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف،حيث يسعى الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لاستغلال المباريات الودية في تجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة أمام سيراميكا في الدورى.

ويمنح جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك الفرصة فى مباراة الفريق اليوم أمام البنك الأهلى باستاد بتروسبورت لمجموعة من اللاعبين الذين كانوا بعيدين عن المشاركة فى المباريات الماضية مثل ياسر حمد ومهاب ياسر ومحمد عاطف وموتيابا للحكم عليهم بشكل نهائى، لاسيما أن بعضهم مرشح للاستغناء عنهم فى نهاية الموسم.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا بالدورى المصرى

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا فى السابعة مساء الجمعة المقبلة على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى المصري.



نتيجة آخر ظهور للزمالك وسيراميكا فى الدورى

فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر سيراميكا من انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.



ترتيب الزمالك وسيراميكا فى الدورى المصرى

يحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبيه 26 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

فيما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 34 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 9 انتصارات و 7 تعادلات وخسر 7 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 27 هدفا.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا فى الدورى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.