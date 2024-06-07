شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة أمام فاركو بالدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، بعد راحة سريعة حصل عليها لمدة 24 ساعة أمس، ويواصل الأحمر تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمباراة فاركو المُقرر لها يوم 14 يونيو الجارى فى الدوري الممتاز.

وحصل لاعبو الأهلى على راحة سلبية بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد ليتوج المارد الأحمر بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه وذلك في اللقاء الذى أقيم على استاد القاهرة الدولى.

وتعد مباراة الأهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

موعد مباراة الأهلى المقلبة أمام فاركو بالدورى المصرى

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو في السابعة مساء الجمعة المقبلة على استاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الأهلى وفاركو بالدوري المصري

يحتل الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.

آخر ظهور للأهلى وفاركو في الدوري

حقق الأهلى الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفاركو فى الدورى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.