اتحاد الكرة: محدش يزايد على وطنية محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

رد جمال علام رئيس اتحاد الكرة على ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، وانضمامه لمعسكر الفراعنة.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على حساب نظيره بوركينا فاسو، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي تصريحات تليفزيونية، أكد جمال علام أن العلاقة بين محمد صلاح وحسام حسن في أحسن حال، حيث إن الثنائي لديهما نفس الهدف وهو إسعاد الجماهير المصرية.

وقال رئيس اتحاد الكرة: "لم يكن لدينا شك في محمد صلاح، ولا يوجد أحد يزايد على وطنيته، كما أننا لا نرغب في الحديث عن أي سلبيات حدثت في الفترة الماضية."

وأضاف: "محمد صلاح وحسام حسن يريدان تحقيق نتيجة تسعد الجماهير المصرية.. منتخب مصر اسم كبير وأكبر من التمثيل المشرف في البطولات، ومن الضروري أن يكون لنا دور ونحن لسنا أقل من أي منتخب.. لدينا الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في الوقت الحالي، ونحن داعمين وهذه البداية."

واختتم جمال علام تصريحاته قائلًا: "ليس كل ما يعرف يقال، هناك أشياء في الكواليس لا تقال، نقبل النقد البناء، بس فيه تجاوزات بتخليني مش سعيد."