ميار شريف تتأهل لنصف نهائي بطولة ماكارسكا المفتوحة للتنس

ياسر رشاد - القاهرة - حققت اللاعبة المصرية ميار شريف إنجازاً كبيراً اليوم الجمعة بعد تأهلها إلى الدور نصف النهائي لبطولة ماكارسكا المفتوحة للتنس في كرواتيا.

ونجحت ميار شريف في الفوز على منافستها اليابانية ناو هيبينو بنتيجة 2-0 في المباراة القوية التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات دور الثمانية.

وكانت ميار شريف قد نجحت في التأهل لأولمبياد باريس للمرة الثانية على التوالي لتحافز على إنجازها السابق كأول لاعبة تنس مصرية تنجح في التأهل للأولمبياد.

وودعت ميار شريف منافسات أولمبياد طوكيو الأخيسرة من الدور الأول.