اليوم .. المنتخب الاوليمبي وكوت ديفوار وديا باستاد القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم مع نظيره كوت وديا الساعة التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة فى أولى مباريات الفريقين ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، ويلتقي المنتخبان مرة ثانية يوم الثلاثاء المقبل بنفس الملعب الساعة السابعة مساء .

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وكان المنتخب الأوليمبي قد انتظم فى معسكر مغلق بالقاهرة يوم السبت الماضي تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى، وشهد المعسكر اهتمام كبير من جانب د.اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى حرص على زيارة اللاعبين والاطمئنان عليهم ، و كذلك تواجد جمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه المهندس خالد الدرندلى ويتابع الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب كل كبيرة وصغيرة ..وكذلك حرص احمد ابوهشيمه رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ على زيارة معسكر الفراعنة لدعم ومساندة المنتخب.

وكانت بعثة المنتخب الأوليمبي لكوت ديفوار لكرة القدم وصلت إلى القاهرة يوم الثلاثاء رفقة عشرة لاعبين محترفين وتمتلك كوت ديفوار منتخبا قويا خسر بصعوبة من نظيره الفرنسي 3 | 2 وفاز على نظيره العراقي برباعية نظيفة ، وقد حرص محمود حرب المدير الاداري للمنتخب الأوليمبي على استقبال بعثة افيال كوت ديفوار واطمأن على إقامتهم الجيدة.