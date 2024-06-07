شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعد لتسديد مليون و500 ألف دولار من قيمة صفقة إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي لتسديد مليون و500 ألف دولار لنادي ميتييلاند الدنماركي خلال شهر يوليو المقبل تمثل الجزء الثاني والأخير من قيمة صفقة امام عاشور الذي انتقل من النادى الدنماركي للأهلي الصيف الماضي مقابل 3 ملايين دولار تم تسديد نصفهم ويتبقى النصف الأخر في يوليو المقبل.

من ناحية أخرى ، طالب النادي الأهلي من المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق إحضار عرض رسمي من أجل البت فيه ومناقشته مع نهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وارتبط اسم ديانج بالعديد من العروض الخليجية والأوروبية، أبرزها من الوكرة القطري، وقال مصدر في الأهلي إن النادي ينتظر وصول عرض رسمي من أجل البت فيه.

وقال المصدر إن الموافقة على احتراف ديانج خلال الموسم المقبل واردة حال وصول عرض رسمي ومناسب للاعب والنادي، خاصة أن الفريق بات يملك البديل، كما أن مستوى اللاعب المالي شهد تراجعا ملموسا خلال الفترة الماضية.