الإسماعيلي يلاقى بروكسي وزد وديا استعداداً لمواجهة إنبى بالدوري

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القاهرة - سامية سيد -

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الاسماعيلى، مباراتين وديتين أمام بروكسي وزد على الترتيب، ضمن برنامج الفريق استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري.

ويلاقي الفريق نظيره بروكسي، في السابعة مساء الأحد المقبل، باستاد الإسماعيلية، على أن يواجه زد، يوم الثلاثاء بالقاهرة.

وحرص الجهاز الإداري للفريق، على تنظيم سلسلة من المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية، للحفاظ على جاهزية اللاعبين قبل استئناف مسابقتي الدوري وكأس مصر.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة انبى المقرر لها السابعة مساء الاثنين الموافق 17 يونيو الجاري على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 29 هدف.



وشهد أخر ظهور للإسماعيلى بالدوري تعادل مع البنك الاهلى بهدفين لكل فريق فيما حقق الدراويش انتصاراً بهدفين مقابل هدف على فريق القناة في دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.



ويعكف إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى رحلة استكشاف فريق انبى بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البترولى بحثاً عن حصد انتصار جديد للدراويش بالمسابقة المحلية.



في سياق أخر، قدم أبو طالب العيسوي، نجم الإسماعيلى السابق، تقريرا مفصلا لمجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء نصر أبو الحسن، عن رحلته في كوت ديفوار.



ووصل أبو طالب العيسوي إلى الإسماعيلية خلال الساعات الماضية بعد رحلته الكشافية في كوت ديفوار لانتقاء اللاعبين الموهوبين في مختلف المراكز من أجل ضمهم للقلعة الصفراء.



وأبرم المجلس في وقت سابق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في اكتشاف المواهب بالقارة السمراء للبحث عن لاعبين بالطريقة الصحيحة لدعم كافة فرق النادى بعناصر متميزة.



وحضر أبو طالب العيسوي أثناء وجوده في كوت ديفوار دورة للأكاديميات شارك بها عدة أندية أفريقية وتابعها عدد من كشافي الأندية الأوروبية.