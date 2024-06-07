شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية مكثفة على ركبة أحمد الشيخ فى ألمانيا قبل العودة للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري أحمد الشيخ نجم النادى الاسماعيلى فحوصات طبية مكثفة اليوم الجمعة فى ألمانيا للإطمئنان علي إصابته المزمنة بالركبة اليمني لدى أحد المراكز الطبية العالمية هناك.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة انبى المقرر لها السابعة مساء الاثنين الموافق 17 يونيو الجاري على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ووافق إيهاب جلال على سفر أحمد الشيخ لألمانيا بعد مباراة فريقه أمام البنك الأهلي بالدوري الممتاز، بناء على طلبه لإجراء الكشف على ركبته اليمني التي أصيب فيها بقطع في الغضروف الداخلي منذ فترة ليست بالقصيرة لم يلتئم بعد رغم تنفيذه برنامج علاج مكثف تحت إشراف الدكتور هشام مصطفى طبيب النادي.

وانتقل أحمد الشيخ انتقل للإسماعيلي خلال الشتاء الماضي قادمًا من الاتحاد السكندري الذي منحه الاستغناء دون قيد أو شرط بسبب إصابته في وتر إكيلس وتأخر تماثله للشفاء وخاض اللاعب مرتديا الفانلة الصفراء عده لقاءات رسمية قدم خلالها مردود جيد للغاية نال إعجاب الجماهير التي تملكها الحزن على عودة الإصابة إليه من جديد وابتعد بسببها عن المشاركات الرسمية الأخيرة للدراويش.



ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 29 هدف.



وشهد أخر ظهور للإسماعيلى بالدوري تعادل مع البنك الاهلى بهدفين لكل فريق فيما حقق الدراويش انتصاراً بهدفين مقابل هدف على فريق القناة في دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.



ويعكف إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى رحلة استكشاف فريق انبى بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البترولى بحثاً عن حصد انتصار جديد للدراويش بالمسابقة المحلية.



في سياق أخر، قدم أبو طالب العيسوي، نجم الإسماعيلى السابق، تقريرا مفصلا لمجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، عن رحلته في كوت ديفوار.



ووصل أبو طالب العيسوي إلى الإسماعيلية خلال الساعات الماضية بعد رحلته الكشافية في كوت ديفوار لانتقاء اللاعبين الموهوبين في مختلف المراكز من أجل ضمهم للقلعة الصفراء.



وأبرم المجلس في وقت سابق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في اكتشاف المواهب بالقارة السمراء للبحث عن لاعبين بالطريقة الصحيحة لدعم كافة فرق النادى بعناصر متميزة.



وحضر أبو طالب العيسوي أثناء وجوده في كوت ديفوار دورة للأكاديميات شارك بها عدة أندية أفريقية وتابعها عدد من كشافي الأندية الأوروبية.