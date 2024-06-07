جائزة جديدة لصلاح من ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادى ليفربول الإنجليزى عن فوز المصرى محمد صلاح لاعب خط وسط الفريق بجائزة أفضل لاعب فى الموسم 2023 / 2024.
نشر نادى ليفربول الإنجليزى تغريدة له على موقع "إكس" أعلن فيها تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى الموسم
الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادى ليفربول الإنجليزى عن فوز المصرى محمد صلاح لاعب خط وسط الفريق بجائزة أفضل لاعب فى الموسم 2023 / 2024.
نشر نادى ليفربول الإنجليزى تغريدة له على موقع "إكس" أعلن فيها تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى الموسم
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.