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جائزة جديدة لصلاح من ليفربول

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادى الإنجليزى عن فوز المصرى محمد صلاح لاعب خط وسط الفريق بجائزة أفضل لاعب فى الموسم 2023 / 2024.

نشر نادى ليفربول الإنجليزى تغريدة له على موقع "إكس" أعلن فيها تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى الموسم

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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