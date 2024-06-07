جائزة جديدة لصلاح من ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادى ليفربول الإنجليزى عن فوز المصرى محمد صلاح لاعب خط وسط الفريق بجائزة أفضل لاعب فى الموسم 2023 / 2024.

نشر نادى ليفربول الإنجليزى تغريدة له على موقع "إكس" أعلن فيها تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى الموسم