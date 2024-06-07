ناشئات صيد الدقى تحصدن فضية بطولة كأس منطقة الجيزة لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق 13 سنة (أ) ناشئات لكرة السلة بصيد الدقى من الفوز على نظيره نيو جيزة بنتيجة 48/38 ليحصد الفريق المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة كاس منطقة الجيزة.

ضمت قائمة الفريق اللاعبات ليلى اسماعيل، ليلي همام، كرمة الحملى ، دليله القطان، عاليا العبد، فريده العبد، جني ابو السعود، عالية صلاح، فاتيما سعفان، جايدا مهران، لامار الحديدي، فاطمة هاني، فيروز عبده،زينة محمد عصام،جيداء طارق، علياء خالد، لوجين مصطفي، خديجة مصطفي، لي لي عمرو.

الجهاز الفني والاداري

رئيس الجهاز وائل الطنانى،نائب رئيس الجهاز محمود السداوى، مدرب الفريق مصطفى البوشى، ادارى الفريق دعاء لبيب، طبيبة الفريق الدكتورة رؤيا شاكر، خدمات معاونة عبد المجيد خالد.