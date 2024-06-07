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فليك يتمسك بإستمرار دي يونج مع برشلونة

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ياسر رشاد - القاهرة - حسم الألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد لفريق الإسباني موقفه من إستمرار الهولندي فرينكي دي يونج ضمن صفوف الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة “بيلد” الألمانية أن هانسي فليك يتمسك بإستمرار فرينكي دي يونج في الموسم المقبل، حيث يعد اللاعب عنصراً اساسياً بخطط المدرب الألماني.

ويحظى فرينكي دي يونج بإهتمام كبير من مانشستر يونايتد الإنجليزي، اضافة لبايرن ميونخ الألماني الذي جدد إهتماماه بضم اللاعب وفقاً لرغبة مدربه الجديد البلجيكي فينسنت كومباني.

وكان إدارة برشلونة قد فتحت الباب أمام فكرة رحيل دي يونج عن الفريق حيث ينتهي عقد اللاعب في 2026 الا أنه يفضل الإستمرار مع البلوجرانا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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