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نجم الاهلي يشعل الصراع بين الخطيب وكولر

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الخطيب ومارسيل كولر - الأهلي

الخطيب ومارسيل كولر - الأهلي

أشعل نجم نادي الاهلي، صراع كبير بين المدير الفني السويسري مارسيل كولر، ورئيس النادي محمود الخطيب، وذلك بسبب بعض القرارات الفنية للفريق.

ويتجه مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى تجديد عقد الظهير الأيسر التونسي علي معلول، بالإضافة إلى التعاقد مع صفقة جديد لحين تعافيه من الإصابة.

ومن جانبه يعترض المدرب السويسري مارسيل كولر، على تجديد عقد علي معلول، حيث يرغب في استقطاب ظهير أيسر أجنبي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

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ويسعى كولر، للتعاقد مع ظهير أيسر سوتشي الروسي، اللاعب المغربي يحيى عطية الله، وهو ما جعل إدارة الاهلي في موقف محرج وذلك لصعوبة خطوة توجيه الشكر إلى علي معلول.

ويرتبط الشياطين الحمر، خلال الموسم المقبل بالعديد من التحديات الكبرى والتي أبرزها خوض منافسات مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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