ميسي: ريال مدريد أفضل فريق في عالم.. وذهبت لـ طبيب نفسي لهذا السب

قال النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، أن ريال مدريد، يعتبر أفضب نادي في العالم، بالنسبة له على صعيد البطولات.

قال ليونيل ميسي، خلال تصريحات صحفية: “ريال مدريد هو أفضل فريق في العالم، لقد فازوا بدوري أبطال أوروبا، إذا حكمت حسب النتائج، فإن ريال مدريد هو الأفضل.. لكن إذا حكمت بالمستوى، أعتقد أن مانشستر سيتي هو الأفضل”.

وأضاف: “أي فريق يقوم بيب جوارديولا بتدريبه يكون فريق رائع بسبب أسلوبه وطريقته في التدريب وهويته في اللعب”.

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وعن تحقيق كأس العالم، قال ليو: “تحقيق كأس العالم كان شيء أدين به لعائلتي وبلدي وجميع المعجبين الآن سددت هذا الدين”.

وواصل حديثه: “ذهب مرة لطبيب نفسي، عندما كنت في برشلونة منذ وقت طويل. كنت مترددًا جدًا، أنا شخص يحتفظ بكل شيء في الداخل لكن الحقيقة هي أنه عندما ذهبت فعلت ذلك بشكل جيد للغاية أحببته كثيرا وساعدني كثيرًا، أنا أخبر مشاكلي الخاصه لزوجتي، الأصدقاء والعائلة “.