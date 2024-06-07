حسام حسن ينهي أزمة نجم الاهلي في معسكر منتخب مصر

تدخل المدرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، من أجل تصفية الأجواء بين الحارس مصطفى شوبير وسعفان الصغير مدرب الحراس.

ونجح منتخب مصر الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز أمام نظيره بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بهدفين مقابل هدف.

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وشارك الحارس محمد الشناوي، أساسيًا بعد غيابه لمدة أربعة شهور عن الملاعب بسبب الإصابة.

وتدخل حسام حسن، لحل أزمة بين مصطفى شوبير وسعفان الصغير، بسبب ترتيب حارس الاهلي في المنتخب، حيث جاء في المركز الثالث خلف الشناوي ومحمد عواد.

وأفادت تقارير صحفية، أن حارس النادي الاهلي مصطفى شوبير، تحدث مع المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن تقبله لقرار الجهاز الفني بشأن عدم المشاركة أمام بوركينا فاوس، ومشاركة الشناوي أساسيًا، ولكنه أبدى انزعاجه بسبب تواجد محمد عواد في المركز الثاني في ترتيب الحراس.

ويواجه منتخب مصر في المباراة المقبلة نظيره منتخب غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل 10 يونيو الجاري في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.