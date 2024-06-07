موقف إمام عاشور من المشاركة مع منتخب مصر أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

تعرض لاعب خط وسط منتخب مصر، إمام عاشور، للإصابة خلال مواجهة بوركينا فاسو، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

ونجح منتخب مصر الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز أمام نظيره بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بهدفين مقابل هدف.

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وخرج إمام عاشور مصابًا أمام بوركينا فاسو، في الدقيقة 58، ليحل محله أكرم توفيق بديلًا له.

وقال إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، خلال تصريحات تليفزيونية: “إمام عاشور تعرض لإصابة، لكن إن شاء الله يكون جاهز لمواجهة عينيا بيساو”.

ويواجه منتخب مصر في المباراة المقبلة نظيره منتخب غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل 10 يونيو الجاري في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر، مجموعته الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد بوركينا فاسو عند النقطة 4.