7 لاعبين على طاولة كولر لتدعيم صفوف الاهلي الموسم المقبل

وضع المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، 7 لاعبين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.

وحدد المدرب السويسري، صفقات الصيف المطلوب التعاقد معها، وجاءت كالتالي؛ مدافع مصري بجانب مدافع أجنبي، وظهير أيسر حتى في حال استمرار التونسي علي معلول مع الفريق.

يرغب مارسيل كولر، في التعاقد مع لاعب خط وسط بجانب لاعب جناح مع ثنائي في الهجوم، مهاجم محلي وأجنبي.

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ويستعد الشياطين الحمر ، لمواجهة نادي فاركو، في الجولة الـ 11 المؤجلة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر إقامتها يوم 14 يونيو الجاري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالي.

الجدير بالذكر أن الاهلي، تمكن من تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه مؤخرًا بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد.

ويرتبط الشياطين الحمر، خلال الموسم المقبل بالعديد من التحديات الكبرى والتي أبرزها خوض منافسات مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.