"الخيول طلعت من الإسطبل وأكلت زوجين حمام".. مدحت شلبي يعلق على مباراة مصر وبوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث مدحت شلبي معلق مباراة مصر وبوركينا فاسو على قناة SSC SPORTS، عن أداء الفراعنة في مباراة أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال شلبي في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "الشوط الأول كنا مبدعين، ولكن في البداية لم أفهم طريقة حسام حسن لأنها مختلفة عما توقعنا، وكان من الطبيعي أن ينتهي الشوط الأول بـ3 أو 4 أهداف".

وأَضاف مازحا: "الشوط الثاني متفهمش إيه اللي حصل، الخيول طلعت من الإسطبل (لقب منتخب بوركينا فاسو)، وقبل التعليق على المباراة أكلت زوجين حمام".

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