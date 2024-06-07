"عكس رغبته".. مانشستر يونايتد يعلن رحيل لاعبه المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

استقر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على اللاعبين الباقين في الفريق للموسم المقبل، وأرسل القائمة إلى رابطة الدوري الإنجليزي، وشهدت غياب الدولي المغربي سفيان أمرابط.

وأعلن مانشستر يونايتد، قائمة اللاعبين المغادرين والباقين، وغاب عنها أمرابط، عقب انتهاء إعارته من فيورنتينا الإيطالي.

وكان المدير الرياضي في نادي فيورنتينا دانييلي برادي، أكد رغبة أمرابط في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، وقال في تصريحات عبر مؤتمر صحفي قبل عدة أيام: "أعتقد أن سفيان يريد البقاء في الدوري الإنجليزي، لكن مانشستر يونايتد لم يخبرنا بأي شيء رسمي بشأن مستقبل اللاعب حتى الآن".

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