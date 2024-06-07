"بين الأهلي والاتحاد السكندري".. تعرف على موعد مباراة نهائي دوري السوبر لكرة السلة والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري اليوم، في أولى مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة رجال، والذي يقام بنظام "Best Of 5".

وتقام المباراة بين الأهلي والاتحاد السكندري اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على الصالة رقم "1" بمجمع الصالات باستاد القاهرة.

وتنقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى نهائي البطولة، بعدما تخطى الزمالك في نصف النهائي، حيث حقق الفوز في اللقاء الأول بنتيجة 79-60، وفي اللقاء الثاني بنتيجة 76-71، واللقاء الثالث بنتيجة 83- 80.

ونجح الاتحاد في الصعود إلى النهائي، بعدما تخطى فريق سبورتنج في نصف النهائي، بعد الفوز عليه في المباراة الأولى بنتيجة 89-75، وفي المباراة الثانية 68-63، وفي المباراة الثالثة 88-78.

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