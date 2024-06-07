"إنجلترا الأبرز".. كمبيوتر أوبتا يتوقع الفائز ببطولة أمم أوروبا 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، متابعة بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا في نسختها رقم 17 تاريخياً.

وتقام بطولة أمم أوروبا في ألمانيا، بمشاركة 24 منتخباً، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري، حتى 14 من يوليو المقبل.

ونشرت شبكة أوبتا للإحصائيات توقعات الكمبيوتر العملاق، للفائز ببطولة أمم أوروبا يورو 2024 بألمانيا، والذي أوضح أن منتخب إنجلترا هو الأوفر حظاً للفوز باللقب، بنسبة وصلت إلى 19.9%.

وجاء ترتيب المنتخبات المرشحة لحصد لقب اليورو، وفقاً لكمبيوتر أوبتا كالتالي:

1- إنجلترا.. 19.9%.

2- فرنسا.. 19.1%.

3- ألمانيا.. 12.4%.

4- إسبانيا.. 9.6%.

5- البرتغال.. 9.2%.

ويعد المنتخب الإيطالي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، والتي أقيمت في 11 مدينة أوروبية، بعد الفوز على منتخب إنجلترا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

أقرأ أيضاً

محمد الشناوي: "محدش قاللي حمد الله على السلامة" (فيديو)

عضو مجلس الزمالك: يجب إلغاء الدوري في الموسم الحالي.. ومصلحة المنتخب أهم

"كان خايف".. رضا عبدالعال يعلق على المباراة الرسمية الأولى لحسام حسن