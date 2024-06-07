"الأول في التاريخ".. يورو 2024 يمكن أن يشهد تكرار إنجاز "فوجتس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يفصلنا 7 أيام على انطلاق بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي يمكن أن تشهد أرقاما قياسية سواء للمنتخبات أو اللاعبين، ولكن على مستوى المدربين، يقترب ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا و رونالد كومان المدير الفني لهولندا، من تحقيق إنجاز تاريخي والانضمام إلى الألماني بيرتي فوجتس.

وكان فوجتس أول لاعب في تاريخ كأس أمم أوروبا، يتوج باللقب كلاعب ومدرب، ففي 18 يونيو 1972 بالعاصمة البلجيكية بروكسل حقق المنتخب الألماني الفوز على الاتحاد السوفيتي 3-0 في نهائي اليورو، وكان ضمن كتيبة الماكينات فوجتس ليحقق اللقب الأول في تاريخ بلاده وكرر الإنجاز عام 1974، وبعد مرور 24 عاما، فاز منتخب ألمانيا بكأس أمم أوروبا في إنجلترا، ولكن هذه المرة كان فوجتس مدربا على الخطوط.

وفي النسخة الحالية من كأس أمم أوروبا 2024، يوجد مدربين سبق لهم الفوز باللقب كلاعبين وهما، ديديه ديشامب مدرب فرنسا ورونالد كومان مدرب هولندا، وفاز الأول باللقب مع المنتخب الفرنسي عام 2000 في هولندا وبلجيكا، فيما كان كومان ضمن صفوف منتخب هولندا الفائز بنسخة 1988 في ألمانيا.

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