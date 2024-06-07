ميسي: ريال مدريد هو الفريق الأفضل في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الحالي وبرشلونة السابق، أن ريال مدريد الإسباني هو الفريق الأفضل في العالم في الوقت الحالي.

وقال ميسي في تصريحات لموقع "infobae" الأرجنتيني: "ريال مدريد هو الفريق الأفضل في العالم في الوقت الحالي، وهو حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الأخيرة".

وأضاف: "إذا كنا نتحدث عن النتائج فإن ريال مدريد هو الأفضل، وإذا تحدثنا عن الأداء سيكون مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا هو الأفضل".

والجدير بالذكر أن ريال مدريد، يعد هو أكثر فريق لعب ليونيل ميسي أمامه مباريات، بواقع 47 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 26 هدفاً، وتقديم 14 تمريرة حاسمة.

وبسؤاله عن المشاركة في كأس العالم 2026، أجاب: "الأمر يعتمد على ما سأشعر به من الناحية الجسدية في الفترة المقبلة، ولا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي على انطلاق البطولة".

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