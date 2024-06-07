بالفيديو.. جميع أهداف المنتخبات العربية في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أقيم أمس الخميس 6 يونيو، عدة مباريات في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، شهدت جميعها تسجيل أهدافا فيما عدا مباراة غينيا بيساو وإثيوبيا انتهت بالتعادل السلبي.

وحققت المنتخبات العربية الفوز في الجولة الثالثة، فيما عدا منتخب الجزائر الذي خسر من غينيا بهدفين مقابل هدف.

مصر وبوركينا فاسو

انتهت مباراة مصر وبوركينا فاسو، من المجموعة الأولى، بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، وسجل الأهداف كل من، محمود تريزيجية هدفين، لاسينا تراوري هدف.

الجزائر وغينيا

وخسر منتخب الجزائر من غينيا، بنتيجة 2-1، وسجل الأهداف كل من، مورلاي سيلا وأجويبو كامارا لغينيا، وياسر بالدي للجزائر، وشهدت المباراة حضور كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي اللقاء.

السودان وموريتانيا

وفاز منتخب السودان على موريتانيا، بنتيجة 2-0، وسجل الهدفين سيف تيري وعلي عبيد.

ليبيا وموريشيوس

وتمكن منتخب ليبيا من تحقيق الفوز على موريشيوس، بنتيجة 2-1، وسجل الأهداف كل من، فيصل منصور وأحمد إكراوا لليبيا وكيفين برو لموريشيوس.

تونس وغينيا الاستوائية

وحقق منتخب تونس الفوز على غينيا الاستوائية بهدف نظيف، سجله محمد علي بن رمضان، عن طريق ركلة جزاء.

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