"تدمير وإحباط".. رد فعل ثلاثي إنجلترا على استبعادهم من قائمة اليورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قائمته النهائية لخوض أمم أوروبا "يورو 2024"، ويغيب عنها كل من جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي وجيمس ماديسون لاعب توتنهام وهاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد.

وشارك جريليش وماديسون، كبديلان ضد البوسنة والهرسك، يوم الإثنين، لكن تم إخبارهما أنهما لن يذهبا إلى ألمانيا.

وكان خبر استبعاد الثلاثي صادما بالنسبة لهم، وكتب ماديسون على حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "التدمير لا يقطع الطريق تمامًا، لقد تدربت جيدًا وعملت بجد طوال الأسبوع، ولكن إذا كنت صادقًا مع نفسي، فإن مستواي مع توتنهام عند عودتي من الإصابة في النصف الثاني من الموسم ربما لم يكن على المستويات التي حددتها والتي أعطت غاريث قرارًا باتخاذه، ما زلت أعتقد أنه سيكون هناك مساحة لي في تشكيلة مكونة من 26 لاعبًا، لأنني أشعر أنني سأقدم شيئًا مختلفًا وكنت الدعامة الأساسية في هذه الحملة التأهيلية بأكملها لبطولة أوروبا 2024 في ألمانيا، لكن المدرب اتخذ القرار ويجب علي أن أواصل ذلك".

وأضاف: "سأعود، ليس لدي أدنى شك، أتمنى كل التوفيق للأولاد في العالم في ألمانيا، مجموعة رائعة وشباب أعتبرهم حرفيًا بعضًا من أعز أصدقائي، آمل حقًا أن تعود كرة القدم إلى بلدنا"، فيما لم يصدر أي رد فعل علني من جريليش، بعد بشأن غياب الفريق، لكن المدرب قال إنه يشعر بحزن مماثل.

وعلى الجانب الآخر، كتب ماجواير عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا حزين لعدم اختياري للعب مع منتخب إنجلترا في بطولة أوروبا هذا الصيف، على الرغم من بذل قصارى جهدي، لم أتمكن من التغلب على الإصابة، ربما دفعت نفسي بشدة لمحاولة تحقيق ذلك، ببساطة، أنا محبط تمامًا، بالنسبة لي، تمثيل إنجلترا هو أعلى شرف.وهذا يعني كل شيء بالنسبة لي، إذا لم أتمكن من مساعدة الفريق كلاعب، فسوف ادعمه كمشجع، اذهبوا واربحوا يا أولاد".

اقرأ أيضًا:

منتخب فرنسا قبل يورو 2024.. مدرب يبحث عن إنجاز تاريخي و7 لاعبين أبطال عالم

"بعد ماديسون".. مفاجأة جديدة في قائمة منتخب إنجلترا قبل يورو 2024