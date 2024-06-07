شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرد على أنباء انتهاء عقد مارسيل كولر بعد 23 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى مسئولو النادي الأهلي دهشتم الشديدة من تداول تقارير إعلامية أوربية ومصرية بشأن إنتهاء عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع نهاية الموسم الجاري.

وأكد مصدر في الأهلي، أن الأنباء المُتناثرة بشأن موعد انتهاء عقد كولر غريبة للغاية وغير منطقية ، موضحاً أن التقارير الغربية تتحدث بثقة عن أن عقد كولر ينتهي بنهاية الموسم الجاري وهو أمر مغلوط تماماً.

وتابع المصدر : مُندهش كذلك من موقع الإنتقالات العالمي "ترانسفير ماركت" ..فكيف له أن يؤكد أن عقد كولر سينتهي يوم 30 يونيو الجاري،من أين جاء بهذه الثقة وما هو مصدره ، وهل يمتلك نسخة من عقد كولر؟



ترانسفير ماركت

وشدد المصدر على أن الأهلي تعاقد مع كولر في سبتمبر 2022 بعقد مدته موسمين وبعد نهاية أول موسم، قام النادي بتمديد وتعديل العقد حيث تم إضافة موسمين إضافيين بخلاف الموسم الحالي الذي لم ينته بعد.

وأكد المصدر أن كولر لم يذكر لأي وسيلة إعلامية أن عقده ينتهي مع الأهلي في يونيو الجاري ، لكن وسائل الإعلام هي من زعمت ذلك وهو أمر غريب وغير مفهوم لأن الأهلي لديه عقود رسمية أما الأخرون فيتحدثون من وحي خيالهم.

وتساءل المصدر : هل منطقي آلا يتفاوض الأهلي مع كولر لتجديد عقه إذا كان ينتهي في 30 يونيو أي بعد 23 يوماً بعد كل هذه النجاخات التي حققها مؤخراً مع النادي؟

من ناحية أخرى ، طالب النادي الأهلي من المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق إحضار عرض رسمي من أجل البت فيه ومناقشته مع نهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وارتبط اسم ديانج بالعديد من العروض الخليجية والأوروبية، أبرزها من الوكرة القطري، وقال مصدر في الأهلي إن النادي ينتظر وصول عرض رسمي من أجل البت فيه.

وقال المصدر إن الموافقة على احتراف ديانج خلال الموسم المقبل واردة حال وصول عرض رسمي ومناسب للاعب والنادي، خاصة أن الفريق بات يملك البديل، كما أن مستوى اللاعب المالي شهد تراجعا ملموسا خلال الفترة الماضية.