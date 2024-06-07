شكرا لقرائتكم خبر عن موقف إمام عاشور من مباراة غينيا بيساو وتفاصيل سفر بعثة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطنى لمواجهة نظيره غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وذلك بعد الفوز على بوركينا فاسو بالأمس الإثنين بهدفين مقابل هدف سجلهما النجم محمود حسن تريزيجيه.

ويسلط ”الخليج 365” في السطور التالية الضوء على أبرز تفاصيل سفر بعثة المنتخب الوطنى إلى غينيا بيساو.

س: متى تسافر بعثة المنتخب إلى غينيا بيساو؟

ج: يتدرب المنتخب الأول اليوم الجمعة في القاهرة قبل السفر إلى غينيا بيساو غدا السبت، استعدادا لمواجهة منتخبها الاثنين المقبل في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

س: ما موقف إمام عاشور من مباراة غينيا بيشاو بعد إصابته في لقاء بوركينا فاسو؟

ج: كشف إبراهيم حسن، مدير الكرة بمنتخب مصر، أن إصابة إمام عاشور في مباراة بوركينا فاسو كانت عبارة عن إجهاد في العضلة الضامة.

وأوضح مدير الكرة بالمنتخب أن إمام عاشور سيخضع لجلسات استشفاء في مران المنتخب، وسيسافر رفقة منتخب مصر بشكل طبيعي إلى غينيا بيساوي لخوض المباراة التي تجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل بالجولة الرابعة لتصفيات المونديال.

س: ما هو موعد مباراة مصر وغينيا بيساو؟

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب غينيا بيساو في السابعة مساء الاثنين المقبل على استاد 24 سبتمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

س: ما هو ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 ؟

1 - منتخب مصر 9 نقاط.

2 - منتخب غينيا بيساو 5 نقاط

3 - منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط.

4 - منتخب سيراليون 4 نقاط

5 - منتخب إثيوبيا نقطتين.

6 - منتخب جيبوتي 0 نقاط.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026؟

وتُعَد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات كأس العالم 2026، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غينيا بيساو.