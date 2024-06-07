شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفحص أحمد عادل عبد المنعم بعد الإصابة فى ودية المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادى الإسماعيلى للفحص الطبى بمعرفة هشام مصطفى طبيب الفريق بعد معاناته من الاصابة فى عظمة القدم .

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة انبى المقرر لها السابعة مساء الاثنين الموافق 17 يونيو الجاري على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وشارك أحمد عادل عبد المنعم فى ودية الاسماعيلى والمريخ السودانى التى خسرها الدراويش بهدف دون رد مساء أمس الخميس قبل أن يتعرض للإصابة ويتم استبداله.

ويحدد الفحص الطبى لحارس الإسماعيلى موقفه من التدريبات الجماعية وكذلك مباراة إنبى المقبلة بالدوري.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 29 هدف.



وشهد آخر ظهور للإسماعيلى بالدوري تعادل مع البنك الاهلى بهدفين لكل فريق فيما حقق الدراويش انتصاراً بهدفين مقابل هدف على فريق القناة في دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.



ويعكف إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى رحلة استكشاف فريق انبى بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البترولى بحثاً عن حصد انتصار جديد للدراويش بالمسابقة المحلية.



في سياق أخر، قدم أبو طالب العيسوي، نجم الإسماعيلى السابق، تقريرا مفصلا لمجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، عن رحلته في كوت ديفوار.



ووصل أبو طالب العيسوي إلى الإسماعيلية الساعات الماضية بعد رحلته الكشافية في كوت ديفوار لانتقاء اللاعبين الموهوبين في مختلف المراكز من أجل ضمهم للقلعة الصفراء.



وأبرم المجلس في وقت سابق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في اكتشاف المواهب بالقارة السمراء للبحث عن لاعبين بالطريقة الصحيحة لدعم كافة فرق النادى بعناصر متميزة.



وحضر أبو طالب العيسوي أثناء وجوده في كوت ديفوار دورة للأكاديميات شارك بها عدة أندية أفريقية وتابعها عدد من كشافي الأندية الأوروبية.