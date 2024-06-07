شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7-6-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها كشف مسئولو النادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية بشأن مُطالبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني بتعديل عقده.

الأهلى يكشف حقيقة تعديل وزيادة عقد كولر بسبب العروض الخارجية

كشف مسئولو النادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية بشأن مُطالبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني بتعديل عقده مع النادي وزيادة راتبه حتى يستمر مع الفريق.

المنتخب الأولمبى يواجه كوت ديفوار وديا فى البروفة الأولى لمعسكر يونيو

يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإيفواري في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في بروفة ودية استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

الزمالك يواجه البنك الأهلى ودياً اليوم استعدادا لسيراميكا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره البنك الأهلى ودياً اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز).

منتخب مصر يتدرب اليوم بالقاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بتصفيات المونديال

يتدرب المنتخب الأول اليوم الجمعة في القاهرة قبل السفر إلى غينيا بيساو غدا السبت، استعدادا لمواجهة منتخبها الاثنين المقبل في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

كريستو يطلب العودة للدورى التونسى وجلسة هامة فى الأهلي لتحديد مصيره

أخطر محمد الضاوي "كريستو" لاعب فريق الاهلى مسئولو النادي برغبته في العودة للدوري التونسي والانتقال لأحد الأندية التي تفاوضه هناك بعدما خرج من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بشكل تام خلال الموسم الجاري.

الإصابة تحرم الزمالك من جهود 5 لاعبين أمام سيراميكا

يفتقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز خدمات 5 لاعبين في مباراة سيراميكا المقبلة المقررة يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز،بسبب معاناتهم من الإصابة.

حرس الحدود يخشى انتفاضة منتخب السويس اليوم فى ترقى الممتاز

يستقبل حرس الحدود فى الخامسة مساء اليوم الجمعة، فريق منتخب السويس على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل برفقة بتروجت وغزل المحلة.