شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء تقنية الفار الموسم الجديد فى الدورى المصري.. شارك برأيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة ”الخليج 365” عبر واتس آب استفتاء حول إلغاء تقنية الفار في الدوري المصري خلال الموسم الجديد، فبعدما أثارت العديد من الأندية في الدوري الإنجليزي فكرة إلغاء تقنية الفار.

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طرحت قناة ”الخليج 365” استفتاء جاء كالتالي: هل تؤيد استمرار تقنية الفار في المباريات بالموسم الجديد بعد مطالبة أندية إنجليزية بإلغائه؟

وتدعو "قناة الخليج 365" عبر "واتس آب" مُتابعيها للأدلاء بأصواتهم في استفتاء إلغاء تقنية VAR في الدوري المصري

على صعيد متصل ، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج " بشكل رسمي أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز صوتت في اجتماعها السنوي العام لصالح الاستمرار في تشغيل تقنية VAR والموافقة على التحسينات لصالح اللعبة والمشجعين.

وجاء في بيان رابطة الدوري الإنجليزي الرسمي: " صوتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم لصالح الاستمرار في تشغيل تقنية VAR في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين أن تقنية VAR تنتج قرارات أكثر دقة، فقد تم الاتفاق على ضرورة إجراء تحسينات لصالح اللعبة والمشجعين.

وتقدم نادي ولفرهامبتون بدعوى إلى إلغاء استخدام تقنية الفيديو هذا الصيف، لتصوت الأندية العشرين خلال الاجتماع على طلب وولفز، حيث جاء التصويت بأغلبية ساحقة 19-1، وصوتت جميع أندية البريميرليج لصالح بقاء الفار ما عدا ولفرهامبتون فقط من صوت لإلغائه.

كما تم التأكيد على أنه سيتم تقديم تقنية التسلل شبه الآلية في خريف عام 2024 وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي العمل المستمر لتحسين تقنية VAR، من خلال التركيز على ستة مجالات رئيسية كجزء من المناقشات مع الأندية وعي :

1) الحفاظ على تدخل تقنية VAR لتحقيق قدر أكبر من الاتساق وتقليل انقطاعات تدفق اللعبة.

2) تقليل تأخيرات المباراة، وذلك في المقام الأول من خلال إدخال تقنية التسلل شبه الآلية (SAOT) والحفاظ على الحد العالي لتدخل VAR.

3) تحسين تجربة المشجعين من خلال تقليل التأخير، والإعلانات داخل الملعب من الحكام بعد تغيير القرار بعد حكم الفيديو المساعد (VAR)، وحيثما أمكن، عرض معزز لعمليات الإعادة على الشاشة الكبيرة لتشمل جميع تدخلات حكم الفيديو المساعد (VAR).

4) العمل مع لجنة الحكام على تنفيذ تدريب أكثر قوة على تقنية VAR لتحسين الاتساق، بما في ذلك التركيز على سرعة العملية مع الحفاظ على الدقة.

5) زيادة الشفافية والتواصل حول VAR - بما في ذلك الاتصالات الموسعة من مركز مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ومن خلال برامج البث مثل Match Officials Mic'd Up.

6) تقديم حملة اتصالات VAR للمشجعين وأصحاب المصلحة، والتي ستسعى إلى زيادة توضيح دور VAR في اللعبة للمشاركين والمؤيدين.

وفي أبريل الماضي ، تم التأكيد على أنه سيتم تقديم تقنية التسلل شبه الآلية في خريف عام 2024، وستوفر هذه التقنية وضعًا أسرع ومتسقًا لخط التسلل الافتراضي، استنادًا إلى التتبع البصري للاعب، وستنتج رسومات بث عالية الجودة لضمان تجربة محسنة داخل الملعب والبث للمشجعين.