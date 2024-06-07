رأس سوما بسفاجا تستضيف مسابقة "كايت مانيا" في نسختها الثامنة

ياسر رشاد - القاهرة - برعاية وزارة الشباب والرياضة..

استضافت منطقه راس سوما بمدينة سفاجا مسابقة "كايت مانيا" تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة وتنظيم fly events، بالتعاون مع الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء.

تأتي هذه الفعالية ضمن أجندة السياحة والفعاليات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة، التي تهدف إلى استضافة وتنظيم أبرز البطولات المحلية والعالمية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

تعد مسابقة "كايت مانيا" في نسختها الثامنة حدثًا رياضيًا وسياحيًا فريدًا، حيث تقام للمرة الأولى على الشواطئ الرائعة لمنتجع راس سوما السياحي (RAS SOMA)، براعيه ترافكو بروبارتيز (TRAVCO PROPERTIES)،

. شارك في المسابقة العديد من ممارسي الأنشطة المائية من مصر والدول العربية والأوروبية، وقدموا أداءً مليئًا بالإثارة والتشويق في نشاط الكايت سيرفينج (الألواح الشراعية).

استمرت المسابقة لمدة 3 أيام بمركز كايت بوردينج كلوب راس سوما (KITE BOARDING CLUB)، . وضمت المسابقة العديد من الاستعراضات التنافسية لأنشطة الكايت سيرف، والتي تعتمد على استغلال الممارسين لقوة الرياح لاستعراض أفضل مهاراتهم في التزحلق على الماء والحركات الأكروباتية. وتعتبر المسابقة واحدة من أكبر المسابقات لتنشيط السياحة الرياضية والشاطئية في مصر، وشارك فيها العديد من الممارسين من مصر وألمانيا وسويسرا والكويت وانجلترا والسعودية وليبيا وغيرها على المستوى الدولي. وقد قامت "فلاي إيفنتز" (FLY EVENTS) بتقديم وتنظيم الحدث بالاستعانة بمجموعة من الحكام الأجانب والمصريين وأفضل التقنيات الفنية في التنفيذ والتصوير والترويج للمسابقة.

كما تم تنظيم فعاليات جانبية ومسابقات صغيرة للمبتدئين والهواة، مما خلق أجواء تفاعلية ومرحة للجميع.

تعتبر مسابقة "كايت مانيا" فرصة رائعة لتعزيز السياحة الرياضية في مصر وخاصة في محافظة البحر الأحمر، التي تعتبر واحدة من أهم الوجهات السياحية في البلاد. تساهم المسابقة في جذب المزيد من الزوار والمشاركين الدوليين، وتعزز مكانة مصر كوجهة رياضية ممتازة لمحبي الأنشطة المائية.

تهدف وزارة الشباب والرياضة إلى دعم وتشجيع الفعاليات الرياضية المتنوعة وتنظيمها بمستوى عالٍ من الاحترافية والتنظيم. وتعتبر مثل هذه المسابقات فرصة للشباب الموهوبين للتألق والتنافس على المستوى الوطني والدولي، وتعزز روح الرياضة والتحدي بين الشباب.

تعتبر مسابقة "كايت مانيا" في نسختها الثامنة نجاحًا كبيرًا وتطورًا ملحوظًا في مجال السياحة الرياضية بمصر. من المتوقع أن تستمر المسابقة في النمو والتطور في السنوات القادمة، وأن تعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية لعشاق الكايت سيرفينج والأنشطة المائية الأخرى.

كما قامت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لخروج البطوله بالشكل الامثل الأمر الذي جعل جميع المشاركين الاجانب يشيدون بالتنظيم الرائع وحسن الاستقبال وشهدت فاعليات البطولة حضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة والإتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء ومديرية الشباب والرياضه بمحافظة البحر الاحمر.

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