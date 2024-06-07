إبراهيم حسن يكشف سبب عدم مشاركة مصطفى شوبير في مباراة بوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، سبب عدم الدفع بمصطفى شوبير بشكل أساسي في حراسة مرمى المنتخب أمام بوركينا فاسو أمس، وتفضيل الاعتماد على محمد الشناوي رغم ابتعاده عن الملاعب منذ فترة طويلة.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب بوركينا فاسو، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال مدير المنتخب في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "لدينا العديد من الحراس المميزين، حتى من الذين لم ينضموا إلى المنتخب، ومحمد الشناوي ظهر بشكل مميز أمام بوركينا، بعد عودته من فترة غياب طويلة".

وأضاف: "مصطفى شوبير حارس مميز، ولكن لم يسبق له خوض أي مباراة دولية رفقة المنتخب من قبل، لذلك مشاركته في المباراة كانت ستكون بمثابة مخاطرة".

وتابع: "مشاركة الشناوي أمام بوركينا كانت وجهة نظر الجهاز الفني، ومشاركته تشبه مشاركة تيبو كورتوا، عند عودته من الإصابة التي كان يعاني منها، شارك بشكل مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وواصل: "مصطفى شوبير ينتظره مستقبل كبير مع المنتخب، ولم نتعجل في مشاركته حتى لا يحدث منه أي خطأ، من الممكن أن يؤثر على مستقبله مع المنتخب".

وأكمل: "سعداء للغاية بتواجد محمد صلاح معنا في المنتخب، ولا توجد أي أزمة معه، وأول لقاء بيننا كان جيداً جداً، وكما قلنا في أول مؤتمر صحفي لنا محمد صلاح "هيكون حاجة تانية" مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب".

واختتم حسن تصريحاته: "لم أشاهد إمام عاشور غاضباً عقب استبداله في اللقاء، ربما كان حزيناً بسبب شكواه من العضلة الضامة، وليس أي شيء آخر".

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