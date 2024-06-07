شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يستفسر عن طبيعة إصابة وسام أبو على مع منتخب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى مع نظيره فى منتخب فلسطين للوقوف على طبيعة إصابة وسام أبو على مهاجم الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو في السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وشارك وسام أبو علي، لأول مرة بقميص منتخب بلاده، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وكأس آسيا 2027.

وكان أبو علي ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب فلسطين، لكنه غادر ملعب المباراة، في الدقائق الأخيرة بعد شكواه من الإصابة.

ويستفسر طبيب الاهلى عن حجم إصابة المهاجم الذى يعد أحد العناصر الاساسية فى تشكيلة المارد الاحمر بالفترة الاخيرة.

وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

يحتل الاهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.



وحقق الاهلى الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة.