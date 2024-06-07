شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى و الاتحاد فى نهائى دوري السوبر للمحترفين لرجال السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي تحديا جديدا اليوم الجمعة عندما يلتقي نظيره فريق الاتحاد السكندرى في أولي مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر للمحترفين الذي تقام بنظام Best of 5.

‏‎من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم الجمعة، وتقام على صالة استاد القاهرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين من أجل الحفاظ علي اللقب ومصالحة الجماهير بعد الخروج من نهائيات بطولة افريقيا للأندية.

‏‎وعقد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني، جلسة مع اللاعبين في معسكر الفريق أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد والالتزام بالتعليمات من أجل تقديم عرض مميز وتحقيق الفوز.