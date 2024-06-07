اتحاد جدة السعودي مهتم بالتعاقد مع ثنائي برشلونة الاسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل مسؤولو التعاقدات بنادي الاتحاد السعودي في مفاوضات جادة مع ثنائي فريق برشلونة الإسباني، وفقًا للعديد من التقارير الصحفية السعودية الصادرة صباح اليوم.



ويفتح برشلونة الباب أمام تغييرات عديدة مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية، والوضع المالي السيئ للنادي قد يدفعه للموافقة على بيع بعض لاعبيه.

ويعد جول كوندي هدفًا لنادي الاتحاد السعودي، والذي يسعى لضمه في الصيف، فيما تقدر الإدارة الرياضية لبرشلونة لمستوى كوندي، لا يمكن استبعاد بيعه إذا اضطر النادي لذلك.

ويريد الاتحاد السعودي الحصول على توقيع رونالد أراوخو، رغم أنها عملية صعبة، أولاً لأن برشلونة لا يريد بيع الأوروجوياني ولن يفعل ذلك إلا إذا وصل عرض باهظ، وثانيًا يتعلق الأمر برغبة اللاعب الذي صرح دائمًا أن رغبته هي اللعب لبرشلونة أو فريق أوروبي كبير يسمح له بالمنافسة على الألقاب.