توني كروس: المنتخب الألماني بطل اليورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - كشف لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب ألمانيا توني كروس، عن أن الماكينات ستكون بطلًا لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".



وكان توني كروس قد كشف في تصريحات سابقة عن أنه سيعتزل كرة القدم عقب نهاية بطولة اليورو، حيث يرغب في تحقيق اللقب مع الماكينات الألمانية.

وتحدث كروس في تصريحات خلال مقابلة صحفية مع شبكة "كيكر" الألمانية، حيث قال عن المنافسة على لقب اليورو: "بالتأكيد أمتلك شعور جيد للغاية، وإذا فزنا بالمباراة الأولى، يمكن أن تتطور النشوة التي يمكن أن تأخذنا بعيدًا".

وتابع: "نرغب بالطبع في أن نبدأ بملاحظة إيجابية، لقد نجحنا في ذلك للمرة الأخيرة في عام 2016، وكانت البطولة الأوروبية في فرنسا هي البطولة الأخيرة التي قدمنا ​​فيها أداءً جيدًا".

وعن المنتخب الذي سيحقق لقب بطولة أمم أوروبا، قال: "بالطبع ألمانيا".

الجدير بالذكر أن توني كروس نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم مع ريال مدريد، بعدما حقق الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين في المباراة النهائية، كما أنه فاز بالليجا.