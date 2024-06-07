موعد مباراة الاتحاد ضد الاهلى فى اولى مبارايات نهائى دورى السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الاول لكرة السلة فريق النادى الاهلى فى اولى مبارايات نهائى دورى السوبر رجال ضمن مبارايات ال best of 5

وتقام المباراة فى الثامنة مساء اليوم بصالة ستاد القاهرة على أن تذاع بقناة اون تايم سبورت

وقد نجح مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بنقل المبارايات الى مجمع صالات ستاد القاهرة بدلا من صالة حسن مصطفى بأكتوبر وذلك لرغبة جماهير الفريق الاخضر الذى يستحضر ذكرى سقوط احدى لوحات الاعلانات على مشجع الاتحاد “ اسلام” الذى توفى نتيجة اصابته بالصالة

وفى سياق متصل يسعى زعيم الثغر بقيادة المدير الفنى احمد عمر الى الحصول على درع الدورى وعودة البطولات لابناء الشاطبى بعد ان انتزع كأس مصر من النادى الاهلى