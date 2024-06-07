نجم ريال مدريد يكشف سبب قرار اعتزاله كرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف توني كروس، نجم ريال مدريد الإسباني سبب اعتزاله كرة القدم، بعد المسيرة الكروية التي حققها رفقة الميرينجي.



وكان توني كروس قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، عقب الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين في المباراة النهائية، بينما توج بلقب الدوري الإسباني.

وتحدث كروس في تصريحات صحفية، حيث علق على أسباب اعتزاله كرة القدم، فقال: "بكل بساطة أردت أن يفتكرني الناس بأني توني كروس البالغ من العمر 34 عامًا، والذي قدم في النهاية أفضل موسم له مع ريال مدريد".

وتابع: "بالطبع، أردت دائمًا الفوز بالألقاب، منذ أن بدأت لعب كرة القدم، أردت أن أكون ناجحًا".

وأكمل: "كل لقب كان مهمًا بالنسبة لي، وكان الفوز بدوري أبطال أوروبا هو الدافع الكبير قبل كل موسم، إن تحقيق ذلك في النهاية أمر مهم جدًا بالنسبة لي".

الجدير بالذكر أن كروس أعلن في وقت سابق اعتزاله كرة القدم عقب نهاية بطولة الأمم الأوروبية "يورو" 2024.