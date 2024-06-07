جوزيه يعلن تشكيل الزمالك فى ودية البنك الأهلى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة البنك الأهلي الودية، المقرر لها بعد قليل باستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الأبيض للقاء سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خطا الدفاع : عمر جابر- عبد الرحمن علي - مصطفى الزناري - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي- يوسف أوباما.

خط الهجوم : ناصر منسي.