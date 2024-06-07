صفقة كيفين دي بروين لـ الدوري السعودي على وشك الإنهيار.. تفاصيل

أفادت تقارير صحفية بلجيكية، اليوم الجمعة، عن احتمالية انهيار صفقة انتقال كيفين دي بروين، إلى الدوري السعودي، بسبب وجود شرط تعجيزي من نادي مانشستر سيتي.

ويقف الشرط الذي وضعه مانشستر سيتي، عائقا أمام حسم صندوق الاستقطابات السعودي لحسم صفقة متوسط الميدان المخضرم الدولي البلجيكي كيفين دي بروين.

أثار الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الجدل حول انتقاله لـ الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، خلال الموسم المقبل.

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وحسبما أفادت صحيفة صحيفة “HLN” البلجيكية، فإن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، سيطلب مبلغا ضخما يتجاوز 100 مليون يورو لبيع عقد دي بروين، وهو ما قد يعيق انتقاله إلى أي فريق آخر في الوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة، أنه مع مطالبة النادي الإنجليزي، بمبلغ ضخم لبيع الدولي البلجيكي، قد يضطر صندوق الاستقطابات السعودي، إلى الانتظار حتى صيف عام 2025، عندما ينتهي عقد اللاعب لضمه مجانا.