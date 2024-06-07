موقف بيرسي تاو النهائي من الرحيل عن الاهلي

كشف بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن حقيقة رغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان أنباءً قد ترددت في الفترة الأخيرة عن رغبة تاو في الرحيل عن الاهلي بسبب ابتعاده عن المشاركة بصفة أساسية خلال الفترة الأخيرة.

ونفى بيرسي تاو، في تصريحات لصحيفة كيك أوف كل ما تردد عن رغبته في الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا أنه لا يفكر مطلقًا” في ترك الأحمر.

شدد تاو على أن الاهلي أصبح عائلته الأولى، وأن الرحيل عن الفريق أمر مستحيل مضيفًا بأنه مستعد للعب في الأهلي حتى الاعتزال، وحتى لو بنصف راتبه.

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قال تاو أن الاهلي نادٍ كبير، لا يقل عن أي فريق في العالم، حتى إذا كان برشلونة أو مانشستر سيتي أو حتى ريال مدريد الإسباني مشيرًا إلى أن شعبية الأحمر لا تصدق.

ينتهي عقد بيرسي تاو مع الاهلي بنهاية موسم 2024-2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا في يناير المقبل.