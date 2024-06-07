الهلال السعودي يقرر رحيل 5 لاعبين في الصيف

أعطت إدارة نادي الهلال السعودي الضوء الأخضر لرحيل خماسي الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح الصحفي أحمد العجلان أن إدارة نادي الهلال السعودي، قررت رحيل حبيب الوطيان ومتعب المفرج ومحمد جحفلي وصالح الشهري وعبد الإله المالكي، خلال فترة انتقالات الصيف القادم.

وكان الهلال قد نجح في إنهاء الموسم المنصرم متوجًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى كأس الملك على حساب النصر، فضلًا عن كأس السوبر السعودي على حساب الاتحاد.

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واستطاع الهلال أن يحصد 96 نقطة في الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في 34 مباراة.

وخرج الزعيم دون هزيمة خلال الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث حقق الفوز في 31 مباراة وتعادل في 3 لقاءات آخرين.

جدير بالذكر أن إدارة أزرق الرياض تعمل على إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة من أجل استكمال الإنجازات في الموسم المقبل.